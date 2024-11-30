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Секу Койта: Дивеев — талантливый игрок с большим потенциалом и лидер ЦСКА

Секу Койта: Дивеев — талантливый игрок с большим потенциалом и лидер ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Секу Койта высказался о центральном защитнике красно-синих Игоре Дивееве.

«Дивеев – отличный игрок, очень талантливый и с большим потенциалом. Он лидер команды, который не только очень хорош в защите, но и часто подключается в атаку, забивает важные голы. Он старается и очень много делает для команды», — приводит слова Койта «Советский спорт».

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. На данный момент трансферная стоимость игрока оценивается в € 7,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 23 матчах красно-синих во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.

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