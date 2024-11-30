«Ростов» — «Пари НН»: Саравия удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу хозяев.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
На 60-й минуте полузащитник Родриго Саравия удвоил преимущество «Ростова».
На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 16 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.
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