«Ростов» — «Пари НН»: Комличенко забил четвёртый мяч хозяев

В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Ростов» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте «Ростов» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Николай Комличенко.

На данный момент «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 16 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.