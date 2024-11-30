Хорен Байрамян: у «Ростова» вернулась уверенность

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о заключительных матчах клуба в Российской Премьер-Лиге в 2024 году.

«Сколько очков должен набрать «Ростов» в оставшихся двух домашних матчах? Знаете, мы, наверное, думали, что должны были победить «Акрон» и махачкалинское «Динамо», но этого не случилось.

Поэтому я рад, что мы сейчас на положительной ноте, эмоциях. У «Ростова» вернулась уверенность, плюс поддержка дома. Мы должны сыграть достойно и по максимуму набрать очки, а там как будет, я не знаю», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

Подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у «Ростова» 20 очков после 16 матчей.