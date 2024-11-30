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Ростов — Пари НН, результат матча 30 ноября 2024, счёт 4:0, РПЛ 2024-2025

«Ростов» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче 17-го тура РПЛ
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Завершился матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

На 32-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт в матче. На 49-й минуте «Пари НН» остался вдесятером. С поля был удалён уругвайский нападающий Хуан Босельи. На 60-й минуте полузащитник Родриго Саравия удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Осипенко оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 73-й минуте ростовчане получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Николай Комличенко.

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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