Джастин Клюйверт стал первым игроком, оформившим хет-трик из пенальти в АПЛ

Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт стал первым игроком в английской Премьер-лиге, который оформил хет-трик, забив все мячи с пенальти. Он трижды отличился в матче 13-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:2).

Уже на третьей минуте матча нападающий реализовал пенальти, назначенный за фол защитника «Вулверхэмптона» Тоти, сбившего игрока «Борнмута» Эванилсона. На 18-й минуте Джастин реализовал ещё один пенальти, который снова заработал бразилец. На 74-й минуте Клюйверт оформил хет-трик, реализовав пенальти, который был заработан тем же Эванилсоном.

В текущем сезоне Джастин Клюйверт провёл за клуб во всех турнирах 14 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.