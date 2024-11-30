Джастин Клюйверт стал первым игроком, оформившим хет-трик из пенальти в АПЛ
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Нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт стал первым игроком в английской Премьер-лиге, который оформил хет-трик, забив все мячи с пенальти. Он трижды отличился в матче 13-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:2).
Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 4
Борнмут
Борнмут
0:1 Клюйверт – 3' 1:1 Странн Ларсен – 5' 1:2 Керкез – 8' 1:3 Клюйверт – 18' 2:3 Странн Ларсен – 69' 2:4 Клюйверт – 74'
Уже на третьей минуте матча нападающий реализовал пенальти, назначенный за фол защитника «Вулверхэмптона» Тоти, сбившего игрока «Борнмута» Эванилсона. На 18-й минуте Джастин реализовал ещё один пенальти, который снова заработал бразилец. На 74-й минуте Клюйверт оформил хет-трик, реализовав пенальти, который был заработан тем же Эванилсоном.
В текущем сезоне Джастин Клюйверт провёл за клуб во всех турнирах 14 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
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