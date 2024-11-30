«Боруссия» Д — «Бавария»: на 27-й минуте счёт открыл Байно-Гиттенс
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В эти минуты проходит матч 12-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе в Дортмунде (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Бремен, Германия). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Боруссия» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 12-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Перерыв
1 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Байно-Гиттенс – 27'
На 27-й минуте встречи счёт открыл игрок «Боруссии» Дортмунд Джейми Байно-Гиттенс.
«Бавария» находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе у клуба 29 очков по результатам 11 туров. «Боруссия» Дортмунд расположилась на пятом месте. Команде удалось заработать 19 очков в аналогичном количестве туров.
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