Гончаренко получил красную карточку в подтрибунном помещении после игры с «Ростовом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко получил красную карточку, находясь в подтрибунном помещении после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4). Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 32-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт в матче. На 49-й минуте «Пари НН» остался вдесятером. С поля был удалён уругвайский нападающий Хуан Босельи. На 60-й минуте полузащитник Родриго Саравия удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте Осипенко оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 73-й минуте ростовчане получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Николай Комличенко.

На данный момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.