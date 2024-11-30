У Гончаренко и судьи Бобровского случился конфликт после матча «Ростов» — «Пари НН». Видео

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко вступил в словесный конфликт с арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.

Гончаренко: Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся.

Бобровский: Красная карточка тренеру за угрозу «тебе недолго осталось». Свидетелей полно.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.