У Гончаренко и судьи Бобровского случился конфликт после матча «Ростов» — «Пари НН». Видео
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко вступил в словесный конфликт с арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
Гончаренко: Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся.
Бобровский: Красная карточка тренеру за угрозу «тебе недолго осталось». Свидетелей полно.
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.
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