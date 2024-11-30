Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Ростова» Арутюнянц: поддерживаем Александра Дюкова

Президент «Ростова» Арутюнянц: поддерживаем Александра Дюкова
Комментарии

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о выдвижении кандидатуры Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС) на предстоящих выборах главы организации.

«Положительно отнёсся к новости о том, что Александр Валерьевич Дюков будет переизбираться на пост президента РФС. Мы поддерживаем Александра Валерьевича», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Александр Дюков является президентом РФС с 2019 года. Ранее он был председателем совета директоров «Зенита» с 2008 по 2019 год. Выборы главы организации пройдут 2 февраля 2025 года.

Материалы по теме
Газзаев: лучше кандидата в президенты РФС, чем Дюков, нет. Он поддерживает наш футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android