Президент «Ростова» Арутюнянц: поддерживаем Александра Дюкова

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о выдвижении кандидатуры Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС) на предстоящих выборах главы организации.

«Положительно отнёсся к новости о том, что Александр Валерьевич Дюков будет переизбираться на пост президента РФС. Мы поддерживаем Александра Валерьевича», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Александр Дюков является президентом РФС с 2019 года. Ранее он был председателем совета директоров «Зенита» с 2008 по 2019 год. Выборы главы организации пройдут 2 февраля 2025 года.