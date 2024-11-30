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Президент «Ростова» Арутюнянц отреагировал на слухи об интересе клуба к Селихову

Президент «Ростова» Арутюнянц отреагировал на слухи об интересе клуба к Селихову
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи об интересе клуба к голкиперу «Спартака» Александру Селихову.

«Ничего не могу сказать про информацию об интересе к Селихову. Мы рассмотрим кандидатуру. Когда рассмотрим, примем решение. Пускай наши тренеры посмотрят, а потом примут решение», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Селихов провёл восемь матчей за «Спартак» — все в рамках Фонбет Кубка России. Трижды Селихов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 1,5 млн.

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