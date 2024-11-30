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Президент «Ростова» Арутюнянц: слова Гончаренко — эмоции после поражения, я это понимаю

Президент «Ростова» Арутюнянц: слова Гончаренко — эмоции после поражения, я это понимаю
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал словесный конфликт между главным тренером «Пари НН» Виктором Гончаренко и арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ. Тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре. Встреча завершилась победой ростовчан со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Я не комментирую судейство. Возможно, слова главного тренера «Пари НН» — эмоции после поражения. Всегда эмоции, когда команда проигрывает. Любая команда остаётся недовольной. Я понимаю эти эмоции», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Гончаренко получил красную карточку, находясь в подтрибунном помещении после встречи с «Ростовом».

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