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Арташес Арутюнянц: Осипенко достоин играть в любом топ-клубе, даже таких как «Ювентус»

Арташес Арутюнянц: Осипенко достоин играть в любом топ-клубе, даже таких как «Ювентус»
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о словах тренера сборной России Николая Писарева, который заявил, что защитник жёлто-синих Максим Осипенко подошёл бы туринскому «Ювентусу».

«Осипенко — хороший игрок. Что касается слов про «Ювентус», то не комментирую слухи. Если придёт «Ювентус» с предложением, мы его рассмотрим. Максим достоин играть в любом топ-клубе, даже таких как «Ювентус». У нас половина команды достойна», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Максим Осипенко в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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