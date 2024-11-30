Арташес Арутюнянц: Осипенко достоин играть в любом топ-клубе, даже таких как «Ювентус»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о словах тренера сборной России Николая Писарева, который заявил, что защитник жёлто-синих Максим Осипенко подошёл бы туринскому «Ювентусу».

«Осипенко — хороший игрок. Что касается слов про «Ювентус», то не комментирую слухи. Если придёт «Ювентус» с предложением, мы его рассмотрим. Максим достоин играть в любом топ-клубе, даже таких как «Ювентус». У нас половина команды достойна», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Максим Осипенко в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сыграл 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.