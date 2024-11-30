Президент «Ростова» Арутюнянц: не понимаю заявлений Федорищева

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе.

«Я не понимаю заявлений Федорищева, потому что не понимаю, что значит бороться с агентами. У любого футболиста есть агент. Чтобы совершить трансфер между клубами, надо договариваться и с клубом, и с агентом. Агент представляет интересы футболиста. У футболистов не должно быть агентов? Мы не богатый клуб, не можем совершать большие трансферы. Поэтому у нас нет больших агентов», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26 ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге клуба в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы.