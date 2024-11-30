Арташес Арутюнянц: любая тень на РПЛ может негативно сказаться на привлечении спонсоров

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о проблемах российских клубов после высказываний губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

«Проблем со спонсорами у «Ростова» после слов Федорищева не возникло. Это же проблемы у РПЛ. Любая тень, которая кидается на РПЛ, может негативно отразиться на привлечении спонсоров. Если в лиге есть коррупционные скандалы и негативные вещи, это плохо сказывается.

У «Ростова» есть спонсорские контракты, которые уже заключены на два сезона. Какие-то определённые события не могут на это повлиять. Но для российского футбола — это нехорошо, потому что речь идёт о негативе. Любой негатив плохо сказывается на привлечении средств тех же спонсоров», — передаёт слова Арутюнянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.