Тренер вратарей «Ростова» Кафанов отреагировал на слухи об интересе клуба к Селихову

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов отреагировал на слухи об интересе клуба к голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову.

«По Селихову к нам пока никто не обращался. Это очень сильный вратарь. Мне очень нравится его игра. В сборной понравился ещё больше. В «Спартаке» два сильных вратаря. О вратарях мы будем думать, когда завершится первая часть сезона. Всё проанализируем и будем принимать решения», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Александр Селихов провёл восемь матчей за «Спартак» — все в Фонбет Кубке России. Трижды Селихов сохранил свои ворота в неприкосновенности. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 1,5 млн.