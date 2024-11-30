Главный тренер «Пари НН» объяснил свои слова в адрес арбитра Бобровского

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал свои слова в адрес судьи Яна Бобровского после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). В подтрибунном помещении Гончаренко получил красную карточку, сказав: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

«Вы начинаете притягивать те вещи, которые сейчас после игры мне уже совсем не интересны. Игра заканчивается, надо убрать эмоции и говорить о том, какие вещи надо улучшить для команды. Понятно, что много сказано, много сделано. Много на эмоциях, но футбол — это эмоции. Да, чем-то я был недоволен: мне показалось, что мог бы более уважительно помощник судьи разговаривать с моим игроком. Где-то я перебираю, но это, по крайней мере, никакого мата не было и чего-то грубого. Давайте оставлять это, игра закончилась», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.