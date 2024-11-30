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«Милан» разгромил «Эмполи» в матче 14-го тура Серии А

«Милан» разгромил «Эмполи» в матче 14-го тура Серии А
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Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Эмполи». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Дионизи. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 14-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Эмполи
Эмполи
1:0 Мората – 19'     2:0 Рейндерс – 44'     3:0 Рейндерс – 69'    

На 19-й минуте встречи испанский нападающий «Милана» Альваро Мората вывел свою команду вперёд. На 44-й минуте полузащитник Тейани Рейндерс удвоил преимущество «россонери». На 69-й минуте нидерландец оформил дубль и установил на табло окончательный счёт — 3:0.

После этой победы в активе «Милана» стало 22 очка. Красно-чёрные находятся на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Эмполи» с 16 очками располагается на 10-м месте.

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