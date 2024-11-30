Генич высказался о возможной дисквалификации Гончаренко после конфликта с арбитром
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Спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал словесный конфликт между главным тренером «Пари Нижний Новгород» Виктором Гончаренко и арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
«Нельзя наказывать тренера за слова. Нельзя! Что бы он ни сказал на пресс-конференции или в подтрибунке — нельзя! И штрафовать нельзя. На мой взгляд», — написал Генич в телеграм-канале.
В составе «Ростова» отличились Максим Осипенко (дважды), Родриго Саравия и Николай Комличенко (с пенальти).
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