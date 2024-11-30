Генич высказался о возможной дисквалификации Гончаренко после конфликта с арбитром

Спортивный комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал словесный конфликт между главным тренером «Пари Нижний Новгород» Виктором Гончаренко и арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.

«Нельзя наказывать тренера за слова. Нельзя! Что бы он ни сказал на пресс-конференции или в подтрибунке — нельзя! И штрафовать нельзя. На мой взгляд», — написал Генич в телеграм-канале.

В составе «Ростова» отличились Максим Осипенко (дважды), Родриго Саравия и Николай Комличенко (с пенальти).