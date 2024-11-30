Главный тренер «Пари НН» Гончаренко: за что меня дисквалифицируют?
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Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал свой конфликт с главным арбитром Яном Бобровским после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
— Представляете, как ваши слова в адрес арбитра резонируют с тем, что было на этой неделе?
— Вы начинаете притягивать то, что даже не существует. Почему вы про футбол не спрашиваете? Вам просто интересно создать резонанс. Игра заканчивается — мы должны забыть о том, что это эмоции и всякое бывает. Вы начинаете выдёргивать и что-то раскручивать. Сказал я что-то. Мне не понравилось, что сказал помощник судьи моему игроку. За что меня дисквалифицируют? — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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