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Вест Хэм — Арсенал, результат матча 30 ноября 2024, счёт 2:5, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в сверхрезультативном матче 13-го тура АПЛ
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Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу со счётом 5:2.

Англия — Премьер-лига . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Магальянс – 10'     0:2 Троссард – 27'     0:3 Эдегор – 34'     0:4 Хаверц – 36'     1:4 Ван-Биссака – 38'     2:4 Палмиери – 40'     2:5 Сака – 45+5'    

На 10-й минуте отличился защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. На 27-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». На 34-й минуте капитан гостей Мартин Эдегор забил третий мяч своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Кай Хаверц сделал счёт 4:0. На 38-й минуте защитник «Вест Хэма» Аарон Ван-Биссака отыграл один мяч, а ещё спустя две минуты Эмерсон Палмьери забил второй мяч «молотобойцев». На 45+5-й минуте «Арсенал» вновь получил право пробить пенальти, который реализовал Букайо Сака.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 25 очков. Подопечные Микеля Артеты занимают второе место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 15 очками находится на 14-й строчке.

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