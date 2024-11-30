«Арсенал» разгромил «Вест Хэм» в сверхрезультативном матче 13-го тура АПЛ

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу со счётом 5:2.

На 10-й минуте отличился защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. На 27-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество «канониров». На 34-й минуте капитан гостей Мартин Эдегор забил третий мяч своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Кай Хаверц сделал счёт 4:0. На 38-й минуте защитник «Вест Хэма» Аарон Ван-Биссака отыграл один мяч, а ещё спустя две минуты Эмерсон Палмьери забил второй мяч «молотобойцев». На 45+5-й минуте «Арсенал» вновь получил право пробить пенальти, который реализовал Букайо Сака.

После этой победы в активе «Арсенала» стало 25 очков. Подопечные Микеля Артеты занимают второе место в турнирной таблице. «Вест Хэм» с 15 очками находится на 14-й строчке.