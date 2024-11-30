«Боруссия» Д — «Бавария»: Мусиала сравнял счёт на 85-й минуте

В эти минуты проходит матч 12-го тура чемпионата Германии, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Команды играют на стадионе в Дортмунде (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Бремен, Германия). Счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Игрок «Баварии» Джамал Мусиала сравнял счёт на 85-й минуте.

«Бавария» находится на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В активе у клуба 29 очков по результатам 11 туров. «Боруссия» Дортмунд располагается на пятом месте. Команде удалось заработать 19 очков в аналогичном количестве туров.