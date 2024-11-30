Результаты матчей АПЛ 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоялись пять матчей 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 30 ноября:

«Брентфорд» — «Лестер Сити» — 4:1;

«Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун» — 1:0;

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1;

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» — 2:4;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» — 2:5.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 31 очко после 12 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 25 очков. Третье место с 23 очками занимает «Брайтон энд Хоув Альбион».