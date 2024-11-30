«Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» Д в 12-м туре Бундеслиги

Завершился матч 12-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Бремен, Германия). Итоговый результат — 1:1.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Боруссии» Дортмунд Джейми Байно-Гиттенс. «Баварии» удалось забить ответный мяч на 85-й минуте усилиями полузащитника Джамала Мусиалы.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 30 очков за 12 матчей. «Боруссия» располагается на пятой строчке, заработав 20 очков.