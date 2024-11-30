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23:00 Мск
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Матвей Сафонов — в запасе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Нантом»

Матвей Сафонов — в запасе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Нантом»
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Сегодня, 30 ноября, в матче 13-го тура французской Лиги 1 встретятся «ПСЖ» и «Нант». Команды сыграют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жереми Стином (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Нант
Нант
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Руис, Витинья, Невеш, Ли Кан Ин, Баркола, Рамуш.

«Нант»: Карльгрен, Кастеллето, Зезе, Паллуа, Сентонс, Козза, Чиривелья, Дуглас, Лепенан, Саймон, Аблин.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнёт матч на скамейке запасных.

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