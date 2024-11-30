Тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат матча с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2).

— Если бы до начала игры мне сказали, что итоговым результатом был бы 2:2, то доволен я бы не был. Но исходя из того, как развивалась игра после 0:2, рад, что ребята изменили игру. К сожалению, у соперника несколько ударов в створ привели к двум голам, а мы не смогли реализовать кучу моментов при 0:0 в первом тайме. Доволен, как мы играли, особенно в первом тайме. Контролировали игру, имели много разных моментов — через фланги, через центр, после стандартов. Но футбол — такая игра, что если ты не забиваешь, то одна ошибка при обороне позволяет сопернику тебя за это наказать.

Также сегодня на поле появилось много молодых игроков. Понравилось, что и они, и остальные футболисты бились до последней секунды, что показали болельщикам интересную игру и борьбу. В этом смысле, как бы странно ни звучало, я доволен результатом матча.

— Нет ли ощущения, что армейцы играли лучше до удаления у соперника, чем после?

— Это бывает, и это нормально. «Рубин» после удаления сел совсем низко. Мы всё время были в штрафной и около неё, в большинстве забили один, но могли забить ещё. Нужно было ещё больше сил. Соперник постоянно находился в обороне и отбивался. Мы старались, но в таких ситуациях бывает тяжело, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.