«Упущенная победа». Тренер «Рубина» Рахимов — о ничьей с ЦСКА
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:2).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43' 0:2 Тесленко – 52' 1:2 Лукин – 63' 2:2 Лукин – 90+6'
Удаления: нет / Кабутов – 65'
«Конечно, это упущенная победа, когда ты ведёшь 2:0 и пропускаешь на последних секундах. Но если брать в целом, то моменты были и у армейцев, они могли забивать, нас выручил в некоторых эпизодах Ставер. Поэтому можно говорить о закономерности результата», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.
«Рубин» набрал 23 очка в 17 матчах и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. ЦСКА занимает шестое место, заработав 28 очков. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 39 очков за 16 матчей.
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