Арбитр Федотов высказался о словах Гончаренко Бобровскому и судействе матча с «Ростовом»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко, который оказался недоволен судейством Яна Бобровского в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

«Если Гончаренко считает, что Бобровский помог «Ростову» – он 100% не прав. И на месте департамента я бы попросил комитет по этике или КДК разобрать это оскорбление. Левников помог Бобровскому в одном сложном эпизоде, в остальном к Бобровскому вопросов нет. Сложный момент – это как раз эпизод с удалением. Момент дискуссионный, если смотреть его на месте, но по повторам – это чистая красная. По остальным моментам – всё чётко, даже гол в ворота гостей отменили из-за руки – там Бобровский видеть её не мог, помог VAR. По пенальти претензий Гончаренко я тоже не понимаю. Так что я не знаю, почему он считает, что Ян должен закончить. По игре это оценка 7,9 (8,4) – занимал правильные позиции, управлял игроками и всё делал верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.