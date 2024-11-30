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Арбитр Федотов высказался о словах Гончаренко Бобровскому и судействе матча с «Ростовом»

Арбитр Федотов высказался о словах Гончаренко Бобровскому и судействе матча с «Ростовом»
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко, который оказался недоволен судейством Яна Бобровского в матче 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Если Гончаренко считает, что Бобровский помог «Ростову» – он 100% не прав. И на месте департамента я бы попросил комитет по этике или КДК разобрать это оскорбление. Левников помог Бобровскому в одном сложном эпизоде, в остальном к Бобровскому вопросов нет. Сложный момент – это как раз эпизод с удалением. Момент дискуссионный, если смотреть его на месте, но по повторам – это чистая красная. По остальным моментам – всё чётко, даже гол в ворота гостей отменили из-за руки – там Бобровский видеть её не мог, помог VAR. По пенальти претензий Гончаренко я тоже не понимаю. Так что я не знаю, почему он считает, что Ян должен закончить. По игре это оценка 7,9 (8,4) – занимал правильные позиции, управлял игроками и всё делал верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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