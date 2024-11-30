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Рашид Рахимов прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России

Рашид Рахимов прокомментировал результаты жеребьёвки Кубка России
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результаты жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда из Казани сыграет с екатеринбургским «Уралом».

«Игра легкой не будет. «Краснодар» поехал к команде лигой ниже, вёл 3:0 и пропустил три. «Химки» то же самое. Нет в Кубке фаворитов, к этой игре нужно отнестись так же серьёзно, как к другим соперникам. Тем более в марте команда только выйдет из зимней паузы», — приводит слова Рахимова официальный сайт клуба.

«Рубин» вылетел из Пути РПЛ Кубка России, уступив в 1/4 финала московскому ЦСКА со счётом 0:3 по сумме двух встреч.

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