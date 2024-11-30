Результаты матчей РПЛ 30 ноября

Сегодня, 30 ноября, состоялись три матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 30 ноября:

«Акрон» — «Оренбург» — 1:0;

ЦСКА — «Рубин» — 2:2;

«Ростов» — «Пари Нижний Новгород» — 4:0.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 38 очков. Третье место с 34 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).