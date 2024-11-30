«Сам удивлён». Сергей Юран отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в подмосковный клуб. Ранее в СМИ сообщалось о том, что руководство красно-чёрных рассматривает кандидатуру Юрана на пост тренера команды.

«Я сам удивлён. С утра пошли звонки. Разные издания писали. Но у меня не было контактов с руководством «Химок». Не знаю, откуда берётся информация. Никакого разговора или общения с подмосковным клубом не было», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

55-летний Сергей Юран уже трижды назначался на должность главного тренера «Химок». В сезоне-2019/2020 под его руководством команда дошла до финала Кубка России, в котором уступила «Зениту» со счётом 0:1. Последним местом работы тренера был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 16 матчей.