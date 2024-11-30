Роналдо: какая команда мечты? «Ростов». Я уже в команде своей мечты

Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос рассказал, как чувствует себя в российском клубе.

«Какая команда мечты? «Ростов». Я уже в команде своей мечты», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Напомним, бразильский нападающий присоединился к донской команде зимой 2024 года. В текущем сезоне игрок провёл за «Ростов» 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 5 млн.

Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 23 очка, которые он заработал в 17 матчах.