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Роналдо: какая команда мечты? «Ростов». Я уже в команде своей мечты

Роналдо: какая команда мечты? «Ростов». Я уже в команде своей мечты
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Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос рассказал, как чувствует себя в российском клубе.

«Какая команда мечты? «Ростов». Я уже в команде своей мечты», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Напомним, бразильский нападающий присоединился к донской команде зимой 2024 года. В текущем сезоне игрок провёл за «Ростов» 18 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. По данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 5 млн.

Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 23 очка, которые он заработал в 17 матчах.

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