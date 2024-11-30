«Акцентированно угрожал арбитру». Бобровский внёс замечание по Гончаренко в протокол матча

Главный арбитр матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Пари НН» Ян Бобровский внёс замечание по тренеру гостей Виктору Гончаренко в протокол матча. Ранее стало известно, что тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.

«После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Гончаренко В. М.

сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентированно

угрожал главному арбитру», — написано в протоколе.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.