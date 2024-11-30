«Акцентированно угрожал арбитру». Бобровский внёс замечание по Гончаренко в протокол матча

Главный арбитр матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Пари НН» Ян Бобровский внёс замечание по тренеру гостей Виктору Гончаренко в протокол матча. Ранее стало известно, что тренер нижегородцев спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку.
«После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Гончаренко В. М.
сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентированно
угрожал главному арбитру», — написано в протоколе.
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.
- 1 декабря 2024
-
00:17
-
00:15
- 30 ноября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:46
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:27
-
23:22
-
23:03
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:27
-
22:18
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:42
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:32
-
21:27
-
21:27
-
21:05