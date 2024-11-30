Марко Николич объяснил высокую результативность защитников ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о высокой результативности защитников команды после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2). Оба мяча в составе армейцев забил 20-летний защитник Матвей Лукин.
— Из-за чего много голов команды забивают именно защитники?
— Мы им позволяем активно участвовать в стандартах, поэтому, конечно, у них появляется много возможностей забивать. Но главное, что у футболистов есть такие качества. У кого-то есть «забивные» качества, поэтому при ситуации они ими пользуются, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.
- 1 декабря 2024
-
00:17
-
00:15
- 30 ноября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:46
-
23:41
-
23:38
-
23:35
-
23:27
-
23:22
-
23:03
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:31
-
22:28
-
22:27
-
22:18
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:43
-
21:42
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
21:32
-
21:27
-
21:27
-
21:05