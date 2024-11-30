Марко Николич объяснил высокую результативность защитников ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о высокой результативности защитников команды после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2). Оба мяча в составе армейцев забил 20-летний защитник Матвей Лукин.

— Из-за чего много голов команды забивают именно защитники?

— Мы им позволяем активно участвовать в стандартах, поэтому, конечно, у них появляется много возможностей забивать. Но главное, что у футболистов есть такие качества. У кого-то есть «забивные» качества, поэтому при ситуации они ими пользуются, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Рубин» заработал 23 очка. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.