«Тедеско просит подыскать ему вариант в России». Мор — о планах экс-тренера «Спартака»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, хочет вернуться работать в Россию.

«У нас на рынке тренеров довольно большой выбор. По моей информации, сейчас добавляется Тедеско, который ещё не уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, но скоро это произойдёт. Уже просит людей, которые связаны с нашим футболом, подыскать ему любой вариант в России. Очень хочет вернуться», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Доменико стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года, его текущий контракт рассчитан до лета 2026-го. Ранее в СМИ появились слухи, что в ближайшее время специалист будет отправлен в отставку. С 2019 по 2021 год Тедеско занимал аналогичную должность в московском «Спартаке».