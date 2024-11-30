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«Тедеско просит подыскать ему вариант в России». Мор — о планах экс-тренера «Спартака»

«Тедеско просит подыскать ему вариант в России». Мор — о планах экс-тренера «Спартака»
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что бывший тренер красно-белых Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, хочет вернуться работать в Россию.

«У нас на рынке тренеров довольно большой выбор. По моей информации, сейчас добавляется Тедеско, который ещё не уволен с поста главного тренера сборной Бельгии, но скоро это произойдёт. Уже просит людей, которые связаны с нашим футболом, подыскать ему любой вариант в России. Очень хочет вернуться», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Доменико стал главным тренером сборной Бельгии в феврале 2023 года, его текущий контракт рассчитан до лета 2026-го. Ранее в СМИ появились слухи, что в ближайшее время специалист будет отправлен в отставку. С 2019 по 2021 год Тедеско занимал аналогичную должность в московском «Спартаке».

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Источник: раздевалка сборной Бельгии отвернулась от Тедеско, будущее тренера под вопросом
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