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Результаты матчей Бундеслиги 30 ноября

Результаты матчей Бундеслиги 30 ноября
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Сегодня, 30 ноября, завершились шесть матчей 12-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей Бундеслиги 30 ноября:

«Унион» — «Байер» — 1:2;
«Аугсбург» — «Бохум» — 1:0;
«Фрайбург» — «Боруссия» М — 3:1;
«Вердер» — «Штутгарт» — 2:2;
«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:5;
«Боруссия» Д — «Бавария» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» с 30 очками в 12 матчах. На втором месте располагается «Айнтрахт». В активе у клуба 23 очка после 11 игр. Замыкает тройку лидеров «Байер» с 23 очками в 12 встречах.

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