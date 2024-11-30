Сегодня, 30 ноября, завершились шесть матчей 12-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты матчей Бундеслиги 30 ноября:

«Унион» — «Байер» — 1:2;

«Аугсбург» — «Бохум» — 1:0;

«Фрайбург» — «Боруссия» М — 3:1;

«Вердер» — «Штутгарт» — 2:2;

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:5;

«Боруссия» Д — «Бавария» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария» с 30 очками в 12 матчах. На втором месте располагается «Айнтрахт». В активе у клуба 23 очка после 11 игр. Замыкает тройку лидеров «Байер» с 23 очками в 12 встречах.