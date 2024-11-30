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Гончаренко прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Ростовом»

Гончаренко прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с «Ростовом»
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Хочется надеяться, что всё плохое, произошедшее в этом матче, мы оставим здесь, в Ростове. Это и травма, и пенальти, и удаление, и голы, пропущенные со стандартов. Наверное, мы не заслуживали такого результата по игре в первом тайме. Но это футбол: в нём всякое бывает», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

«Пари НН» набрал 16 очков в 17 матчах и расположился на 10-й строчке. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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