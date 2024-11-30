«Конечно, подвёл». Гончаренко — об удалении Босельи в матче с «Ростовом»
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Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал удаление полузащитника Хуана Босельи в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 72'
Удаления: нет / Босельи – 49'
«Хуан сделал вполне естественное движение в надежде сохранить мяч, который он отпустил. Ему надо было по-другому открываться: не назад, а вперёд, чтобы усложнить ситуацию сопернику, а получилось, что он в большей степени помог ему в этом эпизоде.
Хуан подвёл команду? Ну, конечно, подвёл. Мало того что мы проиграли, а ещё теперь к тому же имеем двух дисквалифицированных футболистов на матч со «Спартаком». Босельи в их числе», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.
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