«Конечно, подвёл». Гончаренко — об удалении Босельи в матче с «Ростовом»

Главный тренер нижегородского «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал удаление полузащитника Хуана Босельи в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4).

«Хуан сделал вполне естественное движение в надежде сохранить мяч, который он отпустил. Ему надо было по-другому открываться: не назад, а вперёд, чтобы усложнить ситуацию сопернику, а получилось, что он в большей степени помог ему в этом эпизоде.

Хуан подвёл команду? Ну, конечно, подвёл. Мало того что мы проиграли, а ещё теперь к тому же имеем двух дисквалифицированных футболистов на матч со «Спартаком». Босельи в их числе», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.