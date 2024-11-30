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«Это серьёзное правонарушение». Радимов — о поведении Гончаренко после игры с «Ростовом»

«Это серьёзное правонарушение». Радимов — о поведении Гончаренко после игры с «Ростовом»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поведение главного тренера «Пари Нижний Новгород» Виктора Гончаренко после матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:4). Тренер нижегородцев в подтрибунном помещении спорил с судьёй по поводу эпизодов в игре и получил красную карточку, а арбитр внёс в протокол замечание по специалисту.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 72'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Насколько я понимаю, там были угрозы. Это серьёзное правонарушение. Я понимаю, что это эмоции, но он может получить длительную дисквалификацию. Ему стоит посоветовать сделать так же, когда он промолчал после одной из игр», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 16 игр.

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