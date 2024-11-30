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Лончар — о победе над «Оренбургом»: настраивались на игру, понимая, что нас ждёт «Зенит»

Лончар — о победе над «Оренбургом»: настраивались на игру, понимая, что нас ждёт «Зенит»
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал победу клуба в матче 17-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Лончар – 60'    

— После двух поражений подряд нам очень нужна была победа сегодня. Мы по-особенному настраивались на этот матч, ещё и понимая, что в следующем туре нас ждёт «Зенит». Победа над «Оренбургом» для нас очень важна. Мы делали всё, что нам сказал главный тренер, и добились нужного результата.

– Как опишете голевую атаку, единственную в этом матче, которую вы завершили?
– Я начал бежать в свободное пространство в штрафной, увидя, что мяч у Кузьмина. Поднял руку, он мне хорошо отдал, я его принял. Всё было хорошо согласовано по времени и поэтому я забил. Были ли опасения по поводу офсайда? Я про это даже не думал, потому что был игрок соперника, который оказался ближе меня к чужим воротам, — приводит слова Лончара Metaratings.

«Акрон» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Оренбург» занимает последнее место с восемью очками в активе.

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