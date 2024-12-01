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«Они забрали мой чемодан, поняв, что я хочу сбежать». Йылмаз — о срыве трансфера в «Локо»

«Они забрали мой чемодан, поняв, что я хочу сбежать». Йылмаз — о срыве трансфера в «Локо»
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Бывший нападающий «Бешикташа», «Галатасарая», «Лилля» и сборной Турции Бурак Йылмаз поделился воспоминаниями о сорвавшемся трансфере в московский «Локомотив».

«Мой чемодан Louis Vuitton всё ещё в Москве. Когда я собирался с неохотой подписать контракт с «Локомотивом», мне позвонил Абдуррахим Албайрак (член правления «Галатасарая». — Прим. «Чемпионата») и сказал: «Не подписывай контракт, я приеду за тобой». Когда представители «Локомотива» поняли, что я собираюсь сбежать, они забрали мой чемодан. Я ушёл, сказав: «Пойду прогуляюсь». Паспорт и кошелёк были при мне. За мной приехали, и потом я подписал контракт с «Галатасараем», — приводит слова Йылмаза 343 Digital в соцсети Х (ранее Twitter).

Бурак Йылмаз играл за «Галатасарай» с 2012 по 2016 год. В 2023 году он завершил карьеру и с октября по ноябрь того же года исполнял обязанности главного тренера «Бешикташа».

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