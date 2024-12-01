«Было очень весело». Сака — о победе «Арсенала» в матче с «Вест Хэмом» со счётом 5:2

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (5:2). Англичанин отметился голом с пенальти и двумя результативными передачами.
«Это было очень весело, [мы забили] много голов, и, да, нам это понравилось. Мы играли так в последних нескольких матчах, забили много голов. Мы в хорошей форме, уверены в себе и наслаждаемся нашим футболом.
Мы набрали обороты, играли очень хорошо в последних трёх играх, не только результаты были хорошими, но и то, как мы играли, поэтому мы счастливы, уверены в себе и собираемся использовать это в следующей игре, которая, как мы знаем, будет большой», — приводит слова Саки официальный сайт клуба.
В следующем туре чемпионата Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед» 4 декабря.
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