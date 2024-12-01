«Болонья» разгромила «Венецию» в 14-м туре чемпионата Италии

Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Болонья» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Бригаду арбитров возглавил Лука Массими (Италия). «Болонья» одержала победу со счётом 3:0.

Счёт открыли хозяева поля на 21-й минуте: полузащитник Дан Ндой реализовал пенальти. На 69-й минуте с 11-метровой отметки отличился форвард Риккардо Орсолини. Через две минуты Дан Ндой оформил дубль.

«Болонья» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 21 очко за 13 матчей. «Венеция» занимает последнюю, 20-ю строчку, заработав восемь очков.