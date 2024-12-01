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«Болонья» разгромила «Венецию» в 14-м туре чемпионата Италии

«Болонья» разгромила «Венецию» в 14-м туре чемпионата Италии
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Завершился матч 14-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Болонья» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Бригаду арбитров возглавил Лука Массими (Италия). «Болонья» одержала победу со счётом 3:0.

Италия — Серия А . 14-й тур
30 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
3 : 0
Венеция
Венеция
1:0 Ндой – 21'     2:0 Орсолини – 69'     3:0 Ндой – 71'    

Счёт открыли хозяева поля на 21-й минуте: полузащитник Дан Ндой реализовал пенальти. На 69-й минуте с 11-метровой отметки отличился форвард Риккардо Орсолини. Через две минуты Дан Ндой оформил дубль.

«Болонья» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 21 очко за 13 матчей. «Венеция» занимает последнюю, 20-ю строчку, заработав восемь очков.

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