«Кризиса в ЦСКА точно нет». Марко Николич — о последних результатах армейцев

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после ничьей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) ответил на вопрос об ухудшении результатов команды. В последних пяти встречах РПЛ армейцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и два раза уступили.
— В последних матчах у команды не так много побед. Можно ли говорить о кризисе?
— Кризиса нет точно. Последние две игры были хорошими, особенно сегодняшняя. Это третий матч за семь дней, и у нас не такая большая ротация. Видно энергию футболистов, качество игры, желание и борьбу. Мы много работаем и будем продолжать работать, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.
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