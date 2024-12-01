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«Кризиса в ЦСКА точно нет». Марко Николич — о последних результатах армейцев

«Кризиса в ЦСКА точно нет». Марко Николич — о последних результатах армейцев
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после ничьей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) ответил на вопрос об ухудшении результатов команды. В последних пяти встречах РПЛ армейцы одержали одну победу, дважды сыграли вничью и два раза уступили.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 43'     0:2 Тесленко – 52'     1:2 Лукин – 63'     2:2 Лукин – 90+6'    
Удаления: нет / Кабутов – 65'

— В последних матчах у команды не так много побед. Можно ли говорить о кризисе?
— Кризиса нет точно. Последние две игры были хорошими, особенно сегодняшняя. Это третий матч за семь дней, и у нас не такая большая ротация. Видно энергию футболистов, качество игры, желание и борьбу. Мы много работаем и будем продолжать работать, — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 17 матчей.

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