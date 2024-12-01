Тренер ЦСКА Николич прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о результатах жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В полуфинале армейцы сыграют с московским «Динамо».

«Тяжело сказать, что «Динамо» — оптимальный вариант. В этом сезоне эта команда точно входит в три-четыре лучших в чемпионате. Если говорить о выездах, то, конечно, хорошо, что не надо на поезде ехать в «Ростов». И в целом игры с «Динамо» точно будут хорошие и интересные. Полные стадионы и колоссальная поддержка болельщиков и фанатов», — приводит слова Николича пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Первые полуфинальные матчи Пути РПЛ пройдут 11-13 марта, а ответные – 15-17 апреля 2025 года.

Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего розыгрыша турнира санкт-петербургский клуб победил калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.