«ПСЖ» без Сафонова потерял очки в матче с «Нантом» в Лиге 1

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Нант». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стином (Франция). Матч завершился со счётом 1:1.

Уже на второй минуте матча защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими открыл счёт. На 38-й минуте нападающий Маттис Аблин забил ответный мяч «Нанта». На перерыв команды ушли при равенстве на табло. Во втором тайме голов зрители не увидели. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» набрал 33 очка в 13 матчах и располагается на первой строчке в турнирной таблице. «Нант» занимает 16-е место, заработав 11 очков.