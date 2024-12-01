«ПСЖ» без Сафонова потерял очки в матче с «Нантом» в Лиге 1
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Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Нант». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Стином (Франция). Матч завершился со счётом 1:1.
Франция — Лига 1 . 13-й тур
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Нант
Нант
1:0 Хакими – 2' 1:1 Аблин – 38'
Уже на второй минуте матча защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими открыл счёт. На 38-й минуте нападающий Маттис Аблин забил ответный мяч «Нанта». На перерыв команды ушли при равенстве на табло. Во втором тайме голов зрители не увидели. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ» набрал 33 очка в 13 матчах и располагается на первой строчке в турнирной таблице. «Нант» занимает 16-е место, заработав 11 очков.
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