Лепёхин: вряд ли Соболев ожидал, что сразу будет форвардом основы в «Зените»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался об игровом времени нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Я не удивлён, что Соболев не играет в стартовом составе. Вряд ли и сам Александр ожидал, что сразу будет форвардом основы. Он в последнее время не играл в основе «Спартака», а человек, который не попадает в основу «Спартака» просто не может рассчитывать на место в стартовом составе «Зенита», такое бывает только в редких исключениях», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в 10 матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 406 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов. В Кубке России форвард сыграл пять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.