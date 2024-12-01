Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: вряд ли Соболев ожидал, что сразу будет форвардом основы в «Зените»

Лепёхин: вряд ли Соболев ожидал, что сразу будет форвардом основы в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался об игровом времени нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Я не удивлён, что Соболев не играет в стартовом составе. Вряд ли и сам Александр ожидал, что сразу будет форвардом основы. Он в последнее время не играл в основе «Спартака», а человек, который не попадает в основу «Спартака» просто не может рассчитывать на место в стартовом составе «Зенита», такое бывает только в редких исключениях», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» прошлым летом. После оформления трансфера Александр сыграл за сине-бело-голубых в 10 матчах чемпионата России, его суммарное игровое время составило 406 минут. В них форвард не отметился результативными действиями — на его счету 0 голов и 0 ассистов. В Кубке России форвард сыграл пять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Ему тяжело». Экс-игрок «Спартака» — об адаптации Соболева в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android