Результаты матчей Серии А 30 ноября

В субботу, 30 ноября, состоялись три матча 14-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 30 ноября:

«Комо» — «Монца» — 1:1;

«Милан» — «Эмполи» — 3:0;

«Болонья» — «Венеция» — 3:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 29 очков после 13 матчей. На второй строчке располагается «Аталанта», заработавшая 28 очков. Третье место также с 28 очками занимает миланский «Интер». В зоне вылета находятся «Венеция» (8), «Монца» (10) и «Комо» (11).