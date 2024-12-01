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«Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес — 2024, обыграв в финале «Атлетико Минейро»

«Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес — 2024, обыграв в финале «Атлетико Минейро»
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Завершился финальный матч Кубка Либертадорес — 2024, в котором встречались бразильские «Ботафого» и «Атлетико Минейро». Команды сыграли на стадионе «Мас Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Бригаду арбитров возглавил Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Победу одержали футболисты «Ботафого» со счётом 3:1.

Кубок Либертадорес — 2024 . Финал
30 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Окончен
1 : 3
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Энрике – 35'     0:2 Теллес – 44'     1:2 Варгас – 47'     1:3 Сантос – 90+7'    
Удаления: нет / Грегоре – 2'

Голы в составе «Ботафого» забили: Луис Энрике на 35-й минуте матча, Алекс Теллес на 44-й и на Жуниор Сантос 90+8-й минуте. У «Атлетико Минейро» единственный мяч забил нападающий Эдуардо Варгас на 47-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал экс-форвард «Зенита» Халк. Отметим, что «Ботафого» играл вдесятером с 1-й минуты встречи.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Либертадорес стал бразильский «Флуминенсе».

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