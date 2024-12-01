«Ботафого» стал обладателем Кубка Либертадорес — 2024, обыграв в финале «Атлетико Минейро»

Завершился финальный матч Кубка Либертадорес — 2024, в котором встречались бразильские «Ботафого» и «Атлетико Минейро». Команды сыграли на стадионе «Мас Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина). Бригаду арбитров возглавил Факундо Тельо (Баия-Бланка, Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Победу одержали футболисты «Ботафого» со счётом 3:1.

Голы в составе «Ботафого» забили: Луис Энрике на 35-й минуте матча, Алекс Теллес на 44-й и на Жуниор Сантос 90+8-й минуте. У «Атлетико Минейро» единственный мяч забил нападающий Эдуардо Варгас на 47-й минуте встречи. Автором голевой передачи стал экс-форвард «Зенита» Халк. Отметим, что «Ботафого» играл вдесятером с 1-й минуты встречи.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Либертадорес стал бразильский «Флуминенсе».