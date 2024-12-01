«Атлетико» Мадрид разгромил «Вальядолид» в матче 15-го тура Ла Лиги со счётом 5:0

Завершился матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Вальядолид» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе « Мунисипаль Хосе Соррилья» в Вальядолиде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом (Испания). «Атлетико» одержал победу со счётом 5:0.
На 26-й минуте счёт открыл защитник «Атлетико» Клеман Лангле. На 35-й минуте Хулиан Альварес забил второй мяч «Атлетико». На 37-й минуте Родриго де Пауль довёл счёт до разгромного. На 52-й минуте отличился нападающий «матрасников» Антуан Гризманн. На 90+2-й минуте Александр Сёрлот забил пятый мяч в ворота хозяев.
«Атлетико» Мадрид набрал 32 очка в 15 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Вальядолид» занимает 20-е место, заработав девять очков.
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